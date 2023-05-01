Наследница 200 млн долларов: как спустя четыре года живет самая богатая кошка

Карл Лагерфельд скончался в 2019 году. Легенда моды оставил кошке Шупетт 200 миллионов долларов, благодаря чему та в итоге стала одним из самых богатых домашних питомцев в мире.

Сегодня Шупетт живет вместе с опекуншей и бывшей помощницей дизайнера Франсуазой Касоте. Женщина внимательно следит за здоровьем четвероногого питомца, заботится о ней и выполняет все ее капризы.

Шупетт же ведет социально активную жизнь. Ее снимки регулярно появляются на личной странице в социальных сетях, которую ведет целая команда помощников, а сама она знакомится с самыми известными людьми со всего мира. Например, не так давно кошка встретилась с Ким Кардашьян, о чем бывшая избранница Канье Уэста рассказала в своих социальных сетях.

Поклонники Лагерфельда в шутку отмечают, что завидуют судьбе Шупетт. По их мнению, она живет идеальной жизнью мечты.