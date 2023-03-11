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Насильно выдали замуж за «старика»: от правды о Сальме Хайек мурашки по коже (фото)

11 марта 2023 20:45
Насильно выдали замуж за «старика»: от правды о Сальме Хайек мурашки по коже (фото)

Оказали моральное давление.
 

Сальма Хайек считается одной из главных красавиц Голливуда. Эффектная актриса всегда пользовалась огромной популярностью у мужчин. Свой окончательный выбор она остановила на бизнесмене Франсуа-Анри Пино. Супруги традиционно отмечают две годовщины своей свадьбы — в феврале и в апреле.

Это связано с тем, что первое торжество в Париже произошло не по воле Сальмы. До того, как официально оформить отношения, пара была помолвлена два года. Хайек то и дело переносила дату, потому что сомневалась в своем выборе. Актриса признавалась, что не верила в брак и не хотела идти замуж. Однако Пино настаивал на своем.

В какой-то момент жених осознал, что Сальма будет тянуть с церемонией до бесконечности. Франсуа-Анри договорился с родителями Хайек, которые просто приехали к ней домой и привезли ее в ЗАГС. Деваться актрисе было некуда.

Через какое-то время супруги сыграли нормальную свадьбу с пышным торжеством. Именно поэтому у четы Хайек-Пино две годовщины.

К слову, сомнения актрисы понятны, ведь ее супруг хоть и старше ее всего на четыре года, но выглядит на фоне роскошной Сальмы как невзрачный старик. О двух свадьбах Хайек рассказали авторы издания Glamour. Насильно выдали замуж за «старика»: от правды о Сальме Хайек мурашки по коже (фото)

Фото: Global Look Press, соцсети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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