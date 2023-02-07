Насильника дергали за ноги: как снимали постельную сцену в «Ворошиловском стрелке»

Драма «Ворошиловский стрелок» стала одним из главных фильмов начала 2000-х. Зрители остались под впечатлением от ленты, которая поразила их не только игрой актеров, но и весьма откровенными сценами.

Одним из таких эпизодов стала постельная сцена, в которой приняла участие Анна Синякина, исполнительница главной роли. Девушка, которой к началу съемок не было и 18, очень волновалась из-за пикантного эпизода, который Станислав Говорухин решил снимать первым, поэтому попросила себе дублершу. Постановщик пошел на ее условия и заменил девушку.

Но, как оказалось, больше из-за постельной сцены переживал насильник в исполнении Ильи Древнова. Он так переволновался, что после начала съемок уже не мог ничего сделать и едва не сорвал рабочий день. На помощь ему пришли ассистентки, которые проявили сообразительность. Древнову оставалось только лежать в кадре, а девушки дергали его за ноги, имитируя таким образом связь героев.

В итоге сложности, на которые пошел Говорухин, оправдали себя. Картина стала триумфатором нескольких кинофестивалей, а больше всего наград заработала на «Кинотавре» в Сочи.