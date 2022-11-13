Нашумевший советский фильм предсказал страшное «беглецам» из России

В год выхода «Интердевочка» привлекла внимание миллионов зрителей, затронув табуированные ранее темы, но кинолюбители больше обращали внимание на провокационные элементы, нежели на витающее в нем предостережение.

По мнению внимательных рецензентов, в картине Петра Тодоровского заметно обращение к наивным «беглецам» из страны, ищущим счастья за границей. Лучшая жизнь для главной героини Тани обернулась страшными последствиями, и то же может случиться с другими.

«Случайно попались на глаза запросы на психологическую помощь. Из Европы. От бывших наших. Депрессии. Самоизоляция. Нужна помощь детям. Срочно», — поделилась автор дзен-канала Элина Николь .

Россияне подтвердили, что кино действительно оставило предчувствие неладного, особенно тем, кто смотрел его в конце 80-х, когда до перестройки и «лихих 90-х» оставалось всего несколько лет: