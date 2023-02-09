Наши мамы сходили от него с ума: куда пропал и как состарился декабрист из «Звезды пленительного счастья»

Игорь Костолевский влюбил в себя поклонниц по всему СССР благодаря роли декабриста в картине «Звезда пленительного счастья». После этого он снялся в «Безымянной звезде», что лишь увеличило его популярность среди зрителей и сделало настоящим секс-символом того времени.

После триумфального старта карьеры Костолевский продолжил покорять отечественные экраны. Его можно было увидеть в комедийном мюзикле «По главной улице с оркестром», а также в «Смотрите, кто пришел!». Однако в 90-х в его карьере уже не было таких же эффектных ролей, и он был вынужден сниматься преимущественно в низкобюджетных фильмах и сериалах.

Сегодня Костолевский, которому не так давно исполнилось 74 года, продолжает покорять отечественные экраны. Он активно снимается в сериалах и служит в театре им. Маяковского. Одной из его последних работ стал сериал «Триггер», где он перевоплотился в отца главного героя.

Как отмечают преданные поклонники, годы пошли на пользу знаменитости. Он по-прежнему может похвастаться красотой и не лишился своего лирического обаяния, которым и завоевывал фанаток в молодости.