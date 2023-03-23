Наши бабушки были правы: вот почему не надо выбрасывать советский хрусталь

Хрусталь стал одним из главных символов советского времени. Сервизы бережно хранились на полках старшего поколения, однако сегодня их принято или выбрасывать, или передаривать. При этом мало кто знает, насколько ценными могут оказаться раритетные бокалы и вазочки.

Дело в том, что хрусталь до сих пор ценится коллекционерами и ценителями старинных интерьеров. Поэтому на антикварных рынках энтузиасты готовы отдать весьма значительные деньги за ту или иную посуду.

Больше всего, как пишет «Комсомольская правда », ценятся дореволюционные предметы, изготовленные, например, заводом Мальцева. И цена одной такой вазочки может доходить до 50 тысяч рублей. А, например, конфетница из чешского хрусталя стоит около полутора тысяч рублей.

Именно поэтому эксперты советуют прислушаться к старшему поколению и сохранить ценную посуду. А профессионалы всегда помогут оценить стоимость предметов, которая с годами только увеличивается.