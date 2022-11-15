Нашел эликсир молодости: «Горец» потрясет вас внешностью спустя 30 лет

Эдриан Пол был одной из главных звезд телеэкранов в 90-х. Именно он воплотил образ бессмертного воина Дункана Маклауда в шести сезонах сериала «Горец». После этого актер продолжил свою карьеру, а не так давно отметил 63-летие.

Прославленный артист продолжает заниматься кинематографом. У него собственная компания по производству фильмов, и две картины он снял сам. Актерские таланты Пола можно увидеть в лентах «Добыча» и, например, в русском проекте «Дикая лига».

Также артист развивает школу по фехтованию. После съемок в «Горце» он увлекся этим видом единоборств и теперь учит всех желающих умению обращаться с мечом.

Новостями Пол делится в своих социальных сетях. Он регулярно выкладывает снимки и рассказывает как о творческих успехах, так и о личной жизни. Поклонники же не устают удивляться, насколько молодо выглядит актер. По их мнению, Полу едва можно дать 45 лет, и он будто бы и в реальной жизни является бессмертным воином из шотландского клана.