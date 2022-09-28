Наш ничуть не хуже: ахнете, увидев «русского» Рэмбо

Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что второе имя Сильвестра Сталлоне — Рэмбо. Именно в этом образе он полюбился зрителям. Однако оказалось, что актер не единственный в своем роде. В России у него есть двойник, который также удостоился звания Рэмбо.

Речь идет о питерском актере Стефане Чаповском. Он начал подражать Сталлоне, когда был еще ребенком и посмотрел вторую часть всем известного боевика. Тогда будущий артист и представить себе не мог, что ему посчастливится встретиться со своим кумиром и сделать с ним совместное фото.

Кадром Чаповский поделился в своих социальных сетях. Глядя на снимок, интернет-пользователи пришли к выводу о том, что наш, «русский» Рэмбо ничуть не хуже оригинала. Стефан находится в потрясающей физической форме. Любопытно, что ему даже предлагали воплотить молодого Сталлоне в одном из проектов, однако до съемок дело так и не дошло.