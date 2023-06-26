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Народ взвыл, увидев откровенное фото Толкалиной: понравится не всем

26 июня 2023 20:30
Народ взвыл, увидев откровенное фото Толкалиной: понравится не всем

Критики избежать не удалось.

Любовь Толкалина никогда не стеснялась демонстрировать свою фигуру. Недавно в соцсетях актриса поделилась откровенными фото, которые привели публику в исступление.

45-летняя звезда «Антикиллера» показала подписчикам, как она занимается йогой. На Толкалиной было легкое спортивное одеяние, которое облегало ее феноменально стройную фигуру.

Мнение подписчиков разделилось. Одни щедро одарили Любовь комментариями, восхитившись ее идеальными формами и грациозностью.

Народ взвыл, увидев откровенное фото Толкалиной: понравится не всем

«У вас впечатляющая пластичность!», «Вы — воплощение грации», «Совершенство тела и ума», «Это чистое искусство»,

— написали фолловеры.

Другие же посчитали, что Толкалина ведет себя слишком вульгарно и вызывающе. Знаменитость не в первый раз делится откровенными снимками, и каждый подобный пост вызывает шквал негатива.

Актриса уверена, что причина недовольства — зависть. По словам Любови, раздражение подписчиков ее ничуть не смущает, а даже веселит.

Фото: GlobalLookPress, социальные сети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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