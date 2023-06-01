Народ в ужасе: 11-летняя дочь Жасмин выглядит старше матери

Певица Жасмин является матерью троих детей. У нее двое сыновей и одна дочь, которая в этом году окончила начальную школу. Счастливая мама поделилась видео с выпускного, но вместо комплиментов и поздравлений она получила один негатив.

Маргарита родилась в браке Жасмин и бизнесмена Илана Шора. Девочке всего 11 лет, но выглядит она старше своей 45-летней матери. Виной тому стал лишний вес Маргариты. Девочка слишком пухлая для своего возраста, поэтому подписчики звезды не сразу поверили, что она выпускница начальной школы.

Многие раскритиковали Жасмин за то, что она не следит за весом дочери. Другие отметили, что платье Маргариты делает ее «бабой на чайнике». Вот какие комментарии оставили шокированные пользователи Сети: «Наряд для выпускницы старшей школы. Зачем детей так старить?», «На вид лет 20», «Очень крупная раскормленная девочка», «Эта тетя только началку окончила? Да ей лет 38», «Я думала, что она замуж выходит, а тут начальная школа».