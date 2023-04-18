Народ уличил Салтыкову в обмане: поймете по фото, что она сделала

За годы карьеры Ирина Салтыкова смогла завоевать сердца уже не одного поколения фанатов. Уже больше 160 тысяч поклонников следят за ее социальными сетями, но некоторые публикации неприятно шокируют подписчиков.

Так, недавно Салтыкова, как и многие ее коллеги, представила рекламный пост. В записи она рассказала о преимуществах бренда испанской косметики и призналась, что сама регулярно ей пользуется.

Подписчики же не поверили артистке. Как заметили внимательные фанаты, в видео певица пользуется специальным фильтром, а это означает, что она недовольна собственной внешностью. Поэтому ее рекомендациям по поводу косметики точно нельзя верить.