Народ сравнил Бузову с Волан-де-Мортом: поймете по фото почему

Ольгу Бузову окрестили Волан-де-Мортом. Повод для нелицеприятных сравнений певица дала сама. Это оказалось невинное на первый взгляд видео из гримерки. Яркий макияж с синими стрелками на глазах и массивными бровями, волнистые локоны — исполнительница хита «Мало половин» красуется при полном параде. Свой сногсшибательный лук Ольга дополнила короткой кожаной юбкой, рубашкой с модными разрезами на предплечьях и высокими сапогами.

В глаза при ближайшем рассмотрении бросается, впрочем, не это, а почти полное отсутствие носа у знаменитости. «Где нос? Волан-де-Морт», «Нос остался в Африке?» — подписчики артистки сбились с ног в поисках этой обычно весьма заметной части лица.

Бузова недавно вернулась со съемок реалити-шоу «Новые звезды в Африке». Поэтому комментаторы предположили, что орган обоняния она оставила именно там.