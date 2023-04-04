Народ от нее без ума: как сейчас выглядит Ольга из «Тамбовской волчицы»
Поклонники хвалят артистку за естественность.
Анна Миклош прославилась благодаря характерным ролям сильных женщин. Так было с ее героиней Ольгой Зарецкой в «Тамбовской волчице». Как и Зарецкая, артистка с честью выдержала испытания в реальной жизни и пронесла неотразимый облик сквозь годы.
44-летняя актриса пережила аборт и болезненное расставание с мужем, а радость материнства впервые познала лишь в 35 лет. Поклонники удивляются, ведь ни прошедшее время с момента премьеры «Тамбовской волчицы», ни тяжелые удары судьбы не оказали влияния на ее естественную красоту. С годами звезда сериалов словно становится еще краше. Гладкая кожа, здоровый тон лица и голливудская улыбка радуют фанатов.
«Какая же вы хорошенькая. Как я вас обожаю», «Очень красивая, талантливейшая актриса», «Просто прелесть. Ваша яркая природная красота выше всяких похвал», — подписчики не скупятся на комплименты.