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Народ ошеломлен: белье Серябкиной оказалось у всех на виду (фото)

17 июня 2023 08:00
Народ ошеломлен: белье Серябкиной оказалось у всех на виду (фото)

Пикантное платье не оставило никого равнодушным.

Ольга Серябкина никогда не стеснялась откровенных нарядов. И в клипах, и на ковровых дорожках она выбирает весьма смелые образы и большинство из них старается опубликовать в своих социальных сетях, где на нее подписано свыше трех с половиной миллионов человек.

Так, недавно она стала гостьей «Премии VK Клипов — 2023». Для торжественного мероприятия она выбрала откровенное платье, которое не только подчеркивало ее фигуру, но и было практически полностью прозрачным и совсем не скрывало ее нижнее белье.

Подписчики остались в восторге от откровенного образа. В комментариях они похвалили Серябкину за смелость и осыпали комплиментами ее фигуру, которую наряд выставил в лучшем свете.

Народ ошеломлен: белье Серябкиной оказалось у всех на виду (фото)

«Какая вы красивая», «Отличное платье», «Очень красивое платье», «Любимая певица», «Настоящая звезда», — считают пользователи Сети.

Фото: GlobalLookPress, социальные сети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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