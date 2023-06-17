Народ ошеломлен: белье Серябкиной оказалось у всех на виду (фото)
Пикантное платье не оставило никого равнодушным.
Ольга Серябкина никогда не стеснялась откровенных нарядов. И в клипах, и на ковровых дорожках она выбирает весьма смелые образы и большинство из них старается опубликовать в своих социальных сетях, где на нее подписано свыше трех с половиной миллионов человек.
Так, недавно она стала гостьей «Премии VK Клипов — 2023». Для торжественного мероприятия она выбрала откровенное платье, которое не только подчеркивало ее фигуру, но и было практически полностью прозрачным и совсем не скрывало ее нижнее белье.
Подписчики остались в восторге от откровенного образа. В комментариях они похвалили Серябкину за смелость и осыпали комплиментами ее фигуру, которую наряд выставил в лучшем свете.
«Какая вы красивая», «Отличное платье», «Очень красивое платье», «Любимая певица», «Настоящая звезда», — считают пользователи Сети.