Народ обомлел, увидев фото первого мужчины Ляйсан Утяшевой: вот кого она окрутила

Ляйсан Утяшева уже больше десяти лет счастлива в браке с Павлом Волей. Пара воспитывает детей Роберта и Софию, но не любит показывать их на публике. По мнению звездных родителей, они должны сами выбрать кадры, которыми захотят поделиться, когда подрастут.

Во всех интервью Ляйсан предстает как образцовая мать и жена. Она много говорит о роли женщины в отношениях, а с Павлом Волей они всегда выглядят как идеальная пара. Но эти отношения для бывшей гимнастки далеко не первые. В юности ее избранником стал не менее знаменитый человек.

В юности Ляйсан Утяшева встречалась с фигуристом Алексеем Ягудиным. Их отношения продлились недолго: пара была вместе всего полгода. Оба были очень заняты, Ляйсан тогда еще занималась гимнастикой, а Алексей выступал на льду. У обоих был горячий нрав и высокие требования к партнеру, а уступать никто из пары не решался.

Ягудин тогда пользовался огромной популярностью среди девушек и часто использовал это, чтобы манипулировать подругой. Утяшева такого отношения не выдержала и ушла от фигуриста.