Народ не верит в существование дома Ковальчук: что смущает россиян (фото)

Дом в элитном поселке «Княжье озеро» Юлия Ковальчук и ее супруг Алексей Чумаков строили несколько лет. Итогом совместных стараний знаменитостей, дизайнеров и строителей стал двухэтажный коттедж в стиле фьюжн с собственным кинозалом и звукозаписывающими студиями.

Одну из фотографий из загородного дома звезда «Блестящих» подписала: «Место силы. Место слабости». Подписчики так впечатлились дизайном, что пришли к выводу о том, что семейное гнездышко артистов больше напоминает сказочный замок. «У вас очень уютно, как в сказке», «Невероятно красивое место!», «Чудесное и сказочное место», — писали в комментариях. Также Юлия рассказала поклонникам, что всегда сама декорирует 100-метровый дом к праздникам.

Сказочный особняк не единственный объект недвижимости у супругов. В прошлом году они закончили ремонт в испанской вилле на северо-востоке Каталонии. В интерьере преобладают белые и пастельные тона, а с террасы второго этажа открывается потрясающий вид на Средиземное море.