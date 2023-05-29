Народ не понимает, как у красавчика Деппа мог вырасти такой сын: прячут неспроста

Джонни Депп — отец двоих таких разных детей. Его дочь Лили Роуз активно развивает актерскую и модельную карьеру, поэтому часто появляется на публике. А вот сына звезды, 21-летнего Джека, давно никто не видел.

Пока мальчик был маленьким, он бывал вместе с родителями на светских мероприятиях, но потом все изменилось. Звездный наследник избегает внимания к себе: неизвестно даже, где он учился и чем занимается. Создается ощущение, будто его намеренно прячут от широкой общественности.

Джек не ведет соцсети, но парочка его снимков все же попала в Интернет. Увидев их, поклонники испытывают неподдельный шок и задаются вопросом, как у красавчика Деппа мог вырасти такой сын. В Сети не перестают сравнивать внешность актера и его наследника, который страдает от лишнего веса и точно не претендует на звание секс-символа.

«Какой красавчик был Джонни! Сын не такой, но, может, все впереди еще», «У него лицо как у бульдога, у Джонни в молодости были утонченные черты лица, он был красавчик, а этот как вахлак деревенский», — сокрушаются фанаты.

Были и такие, кто нашел причину, по которой Джека стараются лишний раз никому не показывать.