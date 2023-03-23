Народ не перестает удивляться: как выглядит муж Натальи Медведевой (фото)

Экс-резидент Comedy Woman Наталья Медведева познакомилась с мужем Александром Коптелем в КВН. Их свадьба в 2012 году стала сюрпризом для многих коллег. Однако артистка по-прежнему без ума от своего супруга. Несмотря на то, что его карьерные успехи гораздо скромнее.

Супруг Медведевой выступал в программе «Смех в большом городе», вел юмористическое шоу «Кушать продано». Коптель играет в театре и иногда появляется в кино в эпизодических ролях. А еще у него своя инди-рок-группа AIRWOOD, где он занимается композиторской и режиссерской деятельностью.

Как так вышло, что обаятельный и брутальный муж артистки не смог стать таким же успешным, как она? Этим вопросом часто задаются поклонники семейной пары. Вряд ли он так же волнует самих знаменитостей. Они воспитывают двоих сыновей, их совместные фотографии излучают любовь и позитив и собирают лестные комментарии подписчиц.