Народ накинулся на Варнаву из-за ее внешности: что случилось с теледивой

Екатерина Варнава столкнулась с критикой публики из-за своего внешнего вида. В социальных сетях артистка поделилась рекламной записью, где рассказала о действенном массажере, которым якобы пользуется несколько месяцев, но фанаты осудили ее, обвинив в лицемерии.

По мнению поклонников, Варнава, известная своей любовью к пластической хирургии, не должна обманывать пользователей Сети, рассказывая о массажере. Знаменитость, как считают фанаты, обманывает своих подписчиков, а многие искренне верят ей.

«Сделала пластику и рекламирует массажер», «Мы видели вас до пластики, тут точно не только массажер был», «Массажером таких результатов точно не добиться», — пишут возмущенные поклонники.

Также многие призвали артистку честно признаться, как часто она оказывается у пластических хирургов, ведь перемены в ее внешности заметны невооруженным глазом.