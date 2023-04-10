Народ испуган внешностью Дюжева: что с ним такое (фото)

Дмитрий Дюжев стал звездой еще в начале нулевых. «Бригада», «Жмурки», «Мне не больно» и другие проекты сделали его всенародным любимцем и одним из самых ярких актеров своего поколения.

С того времени Дюжев активно снимается, выбирая весьма разноплановые сериалы и фильмы. Например, он исполнил роль Петра Первого в «Тоболе» и вместе с Александром Невским снялся в боевике «Разборка в Маниле». Известен артист и как звезда театральной сцены. В течение многих лет он выступал в МХТ имени Чехова и в Московском Губернском театре, а последнее время гастролирует по стране со своим моноспектаклем «Евгений Онегин».

Фанаты не оставляют без внимания карьерные и личные успехи артиста. Как отмечают поклонники, Дюжеву удалось не только добиться успеха, но и сохранить молодость. В свои 44 года артист прекрасно выглядит и шокирует стройностью и красотой, а единственная перемена во внешности — небольшая седина, покрывающая его густые волосы.