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Народ ахнул: вот что скрывал один из «Холостяков»

30 июня 2022 10:00
Народ ахнул: вот что скрывал один из «Холостяков»

Димаш Адилет встречался с женой миллионера.

В финале шоу «Холостяк» Димаш Адилет сделал выбор в пользу Сони Солманидиной. Но уже спустя пару недель после выхода проекта Соня отрицала отношения с Димашем. А он вместо того, чтобы объяснять, почему его участие в шоу не принесло перемен в личной жизни, пустился в воспоминания о первой любви.

Как удалось выяснить изданию Super, Адилет встречался с гражданской женой миллионера Николая Саркисова Илоной Котелюх. Молодого человека не смутило и то, что его возлюбленная воспитывала двух детей от олигарха. Долгое время они крутили тайный роман, который оборвался летом прошлого года.

По словам Димаша, причиной разрыва стало поведение Илоны. Он упрекнул бывшую пассию в зависимостях, вранье и манипуляциях. Адилет считает, что Котелюх вела себя как типичный «токсичный абьюзер», сначала предавая его, а затем шантажируя. Илона хранит молчание относительно откровений экс-бойфренда. Она уже наслаждается новыми отношениями с сыном известного предпринимателя Вадима Расковалова Никитой.

Фото: Кадр из программы, соцсети
Елена Королева
Елена Королева
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