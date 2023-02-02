Народ ахнул, увидев Бьянку после серьезной операции: «Как неживые куклы»

Певица Бьянка не так давно взбудоражила своих поклонников, отправившись на пластическую операцию, где исправила скулы и губы. Как признавалась артистка, она не была довольна собственной внешностью, к тому же страдала от лишнего веса, причиной которого, по ее словам, стал гормональный сбой. И вот певица решила поделиться результатами.

В своих социальных сетях она опубликовала снимок, сделанный в клинике. Бьянка признается, что восстановление идет по плану, но еще не закончилось.

Поклонники певицы не оставили без внимания ее публикацию, однако далеко не все остались в восторге от нее. В комментариях можно встретить десятки сообщений, в которых фанаты признаются, что Бьянка потеряла индивидуальность, отправившись на стол хирурга: по их мнению, она стала похожа на десяток других звезд из социальных сетей.