Народ ахнул от интимного совета Малышевой: «По своему любовнику судит?»

Совет Елены Малышевой мужчинам вызвал бурную реакцию у публики. Популярная ведущая подробно рассказала о том, как носить нижнее белье и дала неоднозначные рекомендации.

По словам Малышевой, мужчинам стоит отдать предпочтение традиционным «семейным» трусам. Такой вариант считается наиболее комфортным для половых органов. Кроме того, «семейники» негативно не сказываются на репродуктивных способностях мужчины.

Также ведущая напомнила своей аудитории, что необходимо менять нижнее белье хотя бы раз в день. А вот на ночь, по ее словам, его лучше вообще снимать, ведь это способствует укреплению отношений со своей половинкой.

Соведущий Малышевой согласился с коллегой и отметил, что резинка от трусов мешает нормальной циркуляции крови и лимфы. Пользователи Интернета прокомментировали совет Елены Малышевой со смехом. Одни предположили, что она «судит по своему любовнику», другие отметили, что передача о здоровье превратилась в юмористическое шоу.