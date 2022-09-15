Народ ахнул: Буйнов засветился с экстремально омолодившейся женой (фото)

Вот уже 35 лет Александр Буйнов счастлив в браке с Аленой Гутман. По этому поводу артист сделал важное признание.

В своем Telegram-канале музыкант опубликовал фотографии, на которых засветился с экстремально омолодившейся супругой. В подписи к кадрам Буйнов поблагодарил свою избранницу за проведенные вместе годы и за любовь.

Впрочем, пользователей Сети заинтересовала вовсе не романтическая история пары, а внешность пассии знаменитости. Не будет преувеличением сказать, что при виде жены артиста народ ахнул. Многие отметили, что возлюбленная звезды, которая, к слову, работает врачом-косметологом, выглядит гораздо моложе своих лет.

«Алена на 35 лет выглядит», «Очаровательная», «Супруга — просто красотка», «Алена шикарна», — не поверили своим глазам подписчики Буйнова. Также многие поздравили супругов со знаменательной датой и пожелали им и дальше наслаждаться совместной жизнью.