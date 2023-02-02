Нарочинская в ужасе: что покажут в новых сериях «Склифосовского»
Актриса не стала хранить интригу.
Поклонники сериала «Склифосовский» дождались премьеры десятого сезона. Пока зрители радуются тому, что снова могут наблюдать за главными героями, исполнительница роли Марины Нарочинской, актриса Мария Куликова, раскрыла некоторые подробности о новых сюжетных поворотах медицинской саги.
Артистка отметила, что в юбилейном сезоне произойдет немало «серьезных событий». Одна из главных интриг будет касаться личной жизни. В любом случае Куликова поспешила уточнить, что в первых сериях ждать резких перемен не стоит — ее героиня вместе с Брагиным получила некоторую «передышку» от потрясений.
Также звезда экрана рассказала, что на экране вновь появятся герои из прошлых сезонов — некоторые из любимчиков зрителей, например, Дима Миллер и Оля Павловец, засветятся на торжестве, посвященном юбилею клиники. В завершение знаменитость призналась, что «с ужасом» думает о том, что еще создатели проекта придумают для своих героев. «Сценаристы умеют удивлять», — подытожила она в беседе с порталом «7 дней».