«Нарастут еще»: Настя Ивлеева расстегнула ширинку и высмеяла свою грудь

Блогер и телеведущая успокоила себя тем, что красиво выглядит сзади.

Настя Ивлеева в своем Instagram-профиле опубликовала фото в весьма странной позе и откровенном наряде. На инстадиве был только розовый бюстгальтер и фиолетовые кожаные брюки с расстегнутой молнией.

Пост под снимком Ивлеева разместила в стихотворной форме, а смысл его заключался в том, что, несмотря на отсутствие у нее пышной груди, все не так уж плохо, поскольку при этом она имеет красивую пятую точку.

«Развратница», «Главное, чтобы Элджею понравилось», «Настюха великолепна», «Где грудь, Настя?! Была же когда-то», «Да есть у тебя все, не ври», «Красотка, фигура топ», «Ничего страшного, Настюшка, какие твои годы, нарастут еще, главное, что фигура классная», – оставляют подписчики свои комментарии в аккаунте ведущей «Орла и решки».

К слову, недавно в профиле Ивлеевой пользователи сети оставили много критических сообщений. Это случилось после ее влога, в котором она продемонстрировала весьма скромную квартиру своей матери. Тогда поклонники телеведущей, которая коллекционирует брендовые сумочки, увидели, что у ее мамы в ванной нет даже раковины для умывания.

Тогда на помощь Насте пришел сам Николай Басков, который шутливо заявил, что подарил раковину ее матери, и тем самым смягчил негативный эффект от домашнего видео блогера.