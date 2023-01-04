Нарастил брюшко и шевелюру: таким звезду «Форсажа» вы точно не видели (фото)

Роль Доминика Торрето в кинофраншизе «Форсаж» стала визитной карточкой Вина Дизеля. Зрители привыкли к образу бесстрашного уличного гонщика и бывшего заключенного, однако актер примерял на себя и другие амплуа.

Пожалуй, самой незаметной картиной в фильмографии знаменитости стал проект под названием «Признайте меня виновным» 2006 года. А ведь ради участия в нем актеру пришлось кардинально изменить свою внешность.

Из поджарого лысого мачо он превратился в рыхлого и ничем не примечательного мужчину с шевелюрой и брюшком. Чтобы воплотить немолодого мафиози Джеки Динорцио звезда экрана обзавелся как минимум 15 лишними килограммами.

Интересно, что фильм Сидни Люмет позволил актеру не только показаться перед публикой в непривычном образе, но и продемонстрировать во всей красе свой актерский талант. Те, кто все-таки видели фильм, отметили, что артист сыграл не качка-переростка, а осилил вполне драматическую роль.