Напоминает название табуретки из «Икеи»: как Чебурашку называют в других странах

Герой стал звездой не только в России.

Советские зрители познакомились с Чебурашкой в 1966 году, и он практически мгновенно стал одним из главных любимцев публики. Понравился трогательный персонаж и зрителям в других странах, поэтому за границей Чебурашке дали свои имена.

Так, в Финляндии герой Эдуарда Успенского зовется Мускис ,а в Германии — Куллерьхен. Англоязычные поклонники же привыкли называть Чебурашку Топлом, а зрители из Швеции знали ушастого зверька как Друттена.

При этом наибольшую популярность Чебурашка обрел в Японии. Около 20 лет назад местная корпорация SP International приобрела права на использование образов героев Успенского. Сегодня Чебурашку, крокодила Гену и других персонажей можно встретить на сувенирной продукции, в отдельных мультфильмах и других проектах, а жители страны не скрывают своей любви к необычному герою.