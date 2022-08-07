Наполеон или Цезарь? Этот тест раскроет, на кого из правителей вы похожи

О правителях прошлого существует немало слухов и легенд. По прошествии веков

уже сложно сказать, где истина, а где – вымысел, но, пожалуй, это и неважно. Ведь самое главное – тот трепет, который внушает имя легендарной личности. Так, например, есть свидетельства, что Наполеон Бонапарт обладал феноменальной памятью. Он читал книги со скоростью не меньше двух тысяч слов в минуту, легко запоминал отрывки из прочитанного, а также мог назвать по имени солдат, отличившихся во время боя. Еще одна легенда гласит, что император любил театр, но во время посещения храма искусств не аплодировал. Остальные зрители следовали его примеру, и во время представлений в зале стояла тишина. Поговаривают, что во время показа оперы "Ромео и Джульетта", которую Бонапарт очень любил, один из присутствующих министров не выдержал и зааплодировал. Но быстро опомнился и в смущении покинул зрительный зал. Таков был непререкаемый авторитет "маленького корсиканца".

Задумывались ли вы над тем, на какого правителя вы похожи? Есть ли у вас что-то общее с Наполеоном, или, например, Иваном Грозным? Пройдите наш тест и узнайте, кто из легендарных личностей – ваше второе "я".