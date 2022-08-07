Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Наполеон или Цезарь? Этот тест раскроет, на кого из правителей вы похожи

Наполеон или Цезарь? Этот тест раскроет, на кого из правителей вы похожи

7 августа 2022 17:30
Наполеон или Цезарь? Этот тест раскроет, на кого из правителей вы похожи

С какой легендарной личностью у вас много общего?

О правителях прошлого существует немало слухов и легенд. По прошествии веков

уже сложно сказать, где истина, а где – вымысел, но, пожалуй, это и неважно. Ведь самое главное – тот трепет, который внушает имя легендарной личности. Так, например, есть свидетельства, что Наполеон Бонапарт обладал феноменальной памятью. Он читал книги со скоростью не меньше двух тысяч слов в минуту, легко запоминал отрывки из прочитанного, а также мог назвать по имени солдат, отличившихся во время боя. Еще одна легенда гласит, что император любил театр, но во время посещения храма искусств не аплодировал. Остальные зрители следовали его примеру, и во время представлений в зале стояла тишина. Поговаривают, что во время показа оперы "Ромео и Джульетта", которую Бонапарт очень любил, один из присутствующих министров не выдержал и зааплодировал. Но быстро опомнился и в смущении покинул зрительный зал. Таков был непререкаемый авторитет "маленького корсиканца".

Задумывались ли вы над тем, на какого правителя вы похожи? Есть ли у вас что-то общее с Наполеоном, или, например, Иваном Грозным? Пройдите наш тест и узнайте, кто из легендарных личностей – ваше второе "я".

Показать полностью
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
«Занимается мошенничеством»: доведенная до ручки Макеева попрошайничает у россиян «Занимается мошенничеством»: доведенная до ручки Макеева попрошайничает у россиян Читать далее 8 августа 2022
Эти 4 женщины Зодиака с радостью променяют любовь на деньги Эти 4 женщины Зодиака с радостью променяют любовь на деньги Читать далее 8 августа 2022
Растоптала Собчак: экс-жена Богомолова взбудоражила Сеть снимком в купальнике Растоптала Собчак: экс-жена Богомолова взбудоражила Сеть снимком в купальнике Читать далее 8 августа 2022
Налей и отойди: как сейчас выглядит девочка из культовой рекламы сока Налей и отойди: как сейчас выглядит девочка из культовой рекламы сока Читать далее 8 августа 2022
«Надежды все меньше»: жизнь Корчевникова превратилась в ад из-за страшной болезни «Надежды все меньше»: жизнь Корчевникова превратилась в ад из-за страшной болезни Читать далее 8 августа 2022
Уже не щекастый подросток: как сейчас выглядит рыжая звезда «Моей прекрасной няни» Уже не щекастый подросток: как сейчас выглядит рыжая звезда «Моей прекрасной няни» Читать далее 8 августа 2022
Не только Проклова: актриса ошаршила грязной правдой о Табакове Не только Проклова: актриса ошаршила грязной правдой о Табакове Читать далее 8 августа 2022
Кудрявцева ошеломила методами воспитания трехлетней дочери (видео) Кудрявцева ошеломила методами воспитания трехлетней дочери (видео) Читать далее 8 августа 2022
Малахов спешно покинул Москву по веской причине: вот чем занят ведущий Малахов спешно покинул Москву по веской причине: вот чем занят ведущий Читать далее 8 августа 2022
Шок для фанатов: Керем Бюрсин уезжает в Испанию, но есть подвох Шок для фанатов: Керем Бюрсин уезжает в Испанию, но есть подвох Читать далее 8 августа 2022
Related video