Написано ребенком, воспитанным на «Диснее»: чем сериал о России не угодил иностранцам

В 2018 году на экраны вышел российский телесериал «Золотая орда». В основу сюжета были положены события, происходящие в XIII веке, когда над Русью нависло иго Золотой Орды. Создатели намеревались сделать нечто похожее на популярные сериалы «Игра престолов» и «Великолепный век». На главные роли пригласили известных актеров — Александра Устюгова, Юлию Пересильд, Сергея Пускепалиса.

Но широкую популярность сериал не обрел. Тем не менее «Золотую орду» приобрел сервис Amazon, показавший проект иностранцам. И мнение от серий у них осталось противоречивое. В то время как одни зрители отмечали высокий «градус» интриг и экшена, другие обращали внимание на слабые романтические линии между персонажами. Отношения героев напомнили им подростковые фантазии.