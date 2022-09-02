Нападки на директора и суды: звезда «Сватов» не стала молчать о закулисье «Ленкома»

Актриса Олеся Железняк не осталась в стороне от громких скандалов, которые вот уже не первый месяц сотрясают стены театра «Ленком». Артистка встала на сторону Марка Варшавера, на которого то и дело нападают Людмила Поргина и Александра Захарова.

Звезда «Сватов», рассказывая о закулисье театра, подчеркнула, что новый директор бережно относится к наследию Марка Захарова и привлекает к участию в спектаклях, количество которых заметно выросло, молодых артистов, доверяя им главные роли.

Что касается судебных тяжб Варшавера с Александрой Захаровой за авторские права ныне покойного Марка Анатольевича, то Железняк в беседе с изданием «Комсомольская правда » заявила следующее: «Нападки на нашего директора несправедливы».

По уверению Железняк, она не понимает, откуда берутся домыслы о том, что в «Ленкоме» царит беспредел. Актриса подчеркнула, что многим ее коллегам, годами сидевшим без дела, Варшавер дал работу. «Это дорогого стоит», — отметила знаменитость.