Нападки на директора и суды: звезда «Сватов» не стала молчать о закулисье «Ленкома»
Артистка встала на сторону своего руководителя.
Актриса Олеся Железняк не осталась в стороне от громких скандалов, которые вот уже не первый месяц сотрясают стены театра «Ленком». Артистка встала на сторону Марка Варшавера, на которого то и дело нападают Людмила Поргина и Александра Захарова.
Звезда «Сватов», рассказывая о закулисье театра, подчеркнула, что новый директор бережно относится к наследию Марка Захарова и привлекает к участию в спектаклях, количество которых заметно выросло, молодых артистов, доверяя им главные роли.
Что касается судебных тяжб Варшавера с Александрой Захаровой за авторские права ныне покойного Марка Анатольевича, то Железняк в беседе с изданием «Комсомольская правда» заявила следующее: «Нападки на нашего директора несправедливы».
По уверению Железняк, она не понимает, откуда берутся домыслы о том, что в «Ленкоме» царит беспредел. Актриса подчеркнула, что многим ее коллегам, годами сидевшим без дела, Варшавер дал работу. «Это дорогого стоит», — отметила знаменитость.