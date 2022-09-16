Наоми Кэмпбелл ликует: что стало с фигурой ее заклятой соперницы Тайры Бэнкс

Легендарная модель давно уже не похожа сама на себя.

В девяностые Тайра Бэнкс была одной из главных мировых топ-моделей. Она стала первой афроамериканкой, получившей звездный статус ангела Victoria’s Secret, а Наоми Кэмпбелл считала Тайру своей главной соперницей на подиуме. Съемки, показы, мировая слава — все это окружало Тайру еще с 17-летнего возраста.

Когда ушла с подиума, Бэнкс решила попробовать себя на другом поприще и вновь не прогадала. Она стала многолетней ведущей шоу «Топ-модель по-американски» и не только заработала миллионы, но и подарила всему миру формат подобного телешоу, которое сейчас идет в десятках стран (включая и Россию).

Но сейчас Бэнкс уже не похожа на себя. Бывшая модель и телеведущая в свои 48 лет заметно прибавила в весе, а также начала терять волосы. Сейчас в ней уже вряд ли кто-то узнает ту, которая могла покорять мужчин одним поворотом головы. Былая красота, судя по всему, утеряна безвозвратно.