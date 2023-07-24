«Нам достаточно сложно»: почему на самом деле из эфира пропало шоу «ДНК» с Казючиц

Вот уже несколько недель поклонники программы «ДНК» недоумевают: новые выпуски перестали появляться в эфире. Часть зрителей была уверена, что шоу закрыли навсегда, а другие верили, что проект вновь вернется на экраны. Продюсеры же хранили молчание, но не так давно ведущая программы Анна Казючиц раскрыла судьбу «ДНК».

Как оказалось, программа ушла в запланированный отпуск. В течение нескольких дней редакторы и продюсеры отдыхают, чтобы с новыми силами вернуться в эфир уже осенью. Однако на паузе проект не только из-за желания сотрудников взять отпуск. По словам Казючиц, летом практически невозможно найти подходящие сюжеты, поэтому они просто не могут полноценно работать.

«Каждый год в программе бывает отпуск. Когда все люди сидят на дачах, огородах, нам достаточно сложно найти темы», — цитирует слова ведущей портал Blitz+.

При этом журналистка отметила, что поклонникам не нужно переживать за судьбу проекта. Съемки новых серий «ДНК» начнутся уже 7 августа, а через некоторое время выпуски появятся в эфире.