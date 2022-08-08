Налей и отойди: как сейчас выглядит девочка из культовой рекламы сока

В 2003 году на экраны ТВ вышел забавный рекламный ролик сока. Маленькая девочка в кадре просила добавить ей еще больше напитка. В ответ на все предостережения взрослых о том, что скоро она лопнет от такого объема, малышка лишь безапелляционно заявляла: «А ты налей и отойди!». Фраза ушла в народ, а зрители умилялись находчивости юной актрисы. Но несмотря на такой громкий старт, ее карьера в дальнейшем не сложилась.

Первое время актрисе по имени Диана Шпак действительно поступало множество предложений. Она приняла участие в некоторых сериалах — например, комедийном проекте «Люба, дети и завод», — а в 2009 году получила роль телеведущей программы «Сокровище нации». Но через пару лет Диана пропала с экранов.

Оказалось, что за это время Шпак смогла полностью перестроить образ жизни. Она уехала в США, где получила режиссерское образование. Сейчас 25-летняя девушка зарабатывает тем, что пишет книги. Диана стала автором уже пяти изданий — от художественных романов до реалистической литературы о подростковых проблемах.