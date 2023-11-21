Наконец-то во всем разобрался: сын Фриске обратился к народу

С недавних пор Платон Шепелев является активным пользователем социальных сетей. Сын ныне покойной Жанны Фриске имеет возможность напрямую общаться с поклонниками, и недавно он обратился к ним с важным признанием.

Звездный наследник всерьез увлекается музыкой, что, впрочем, мало кого удивляет. Народ уверен, что мальчик пойдет по стопам своей знаменитой мамы и станет популярным артистом. Тем более что он сам этого хочет.

В свои 10 лет юноша уже виртуозно играет на бас-гитаре. В новом видео он показал, как исполняет отрывок из легендарного хита Don't cry группы Guns N’ Roses, чем подтвердил догадки большинства о том, что природа щедро наградила его талантом.

«Я с этим соло долго разбирался, но получилось классно», — остался доволен собой Платон.

Фолловеры пришли в восторг от умений начинающего музыканта.