Наконец-то вместе: молодая актриса перестала скрывать чувства к Смехову

С момента премьеры советского фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» прошло уже 45 лет. Тогда исполнители главных ролей мгновенно стали секс-символами СССР и обрели невероятную популярность. Фанатки с ума сходили по обаятельному Михаилу Боярскому и холодному и невозмутимому Вениамину Смехову.

Последствия этой известности они ощущают до сих пор. Многие поклонницы с тех пор неустанно следят за карьерой актеров. Среди них есть даже коллеги.

Например, молодая актриса Елена Николаева оказалась счастлива, когда ее включили в новый спектакль в Театре Наций. Все дело в том, что в постановке она наконец-то сыграет вместе со своим кумиром Вениамином Смеховым. Из-за этого артистка даже перестала скрывать чувства к знаменитому коллеге.

По словам Николаевой, когда она встретила экранного Атоса на сцене, то тут же в голове у нее промелькнула мысль, что это тот мушкетер, которого она так любила. Звезда сериала «Актрисы» долго не могла поверить в возможность их совместной работы.