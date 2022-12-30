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«Наконец-то сексуально!»: постройневшая Проскурякова произвела фурор в откровенном платье

30 декабря 2022 15:15
«Наконец-то сексуально!»: постройневшая Проскурякова произвела фурор в откровенном платье

Фанаты не смогли скрыть свое удивление.

Супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова взбудоражила своих поклонников смелым нарядом. После долгих месяцев борьбы с лишним весом она смогла похвастаться результатом.

В записи супруга прославленного композитора предстала в черном платье, которое подчеркнуло ее изменившуюся фигуру. Проскурякова при этом не рассказала, как много сил она потратила на достижение таких результатов и сколько именно килограммов она сбросила.

Пользователи Сети не оставили неожиданное преображение знаменитости. В комментариях они осыпали супругу Николаева комплиментами, отметив, что подобные образы подходят ей намного больше и ей не нужно скрывать свою фигуру.

«Наконец-то сексуально!»: постройневшая Проскурякова произвела фурор в откровенном платье

«Наконец-то сексуально!», «Вау! Так и нужно всегда наряжаться. Смело», «Платье — огонь! Прекрасный образ», «Очень шикарная в этом образе, вы лучше всех», — пишут восхищенные фанаты.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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