«Наконец-то сексуально!»: постройневшая Проскурякова произвела фурор в откровенном платье
Фанаты не смогли скрыть свое удивление.
Супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова взбудоражила своих поклонников смелым нарядом. После долгих месяцев борьбы с лишним весом она смогла похвастаться результатом.
В записи супруга прославленного композитора предстала в черном платье, которое подчеркнуло ее изменившуюся фигуру. Проскурякова при этом не рассказала, как много сил она потратила на достижение таких результатов и сколько именно килограммов она сбросила.
Пользователи Сети не оставили неожиданное преображение знаменитости. В комментариях они осыпали супругу Николаева комплиментами, отметив, что подобные образы подходят ей намного больше и ей не нужно скрывать свою фигуру.
«Наконец-то сексуально!», «Вау! Так и нужно всегда наряжаться. Смело», «Платье — огонь! Прекрасный образ», «Очень шикарная в этом образе, вы лучше всех», — пишут восхищенные фанаты.