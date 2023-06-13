Наконец-то разделась: Волкова из «Ворониных» восхитила и мужчин, и женщин роскошной фигурой
Фанаты осыпали артистку комплиментами.
Екатерина Волкова завоевала армию поклонников не только впечатляющей игрой, но и эффектной внешностью. Артистка разбивает сердца фанатов своей красотой, а в личных блогах нередко привлекает внимание пикантными снимками.
Так, несколько дней назад звезда «Ворониных» поделилась серией фотографий, сделанных во время ее отпуска. В кадре Волкова позирует в слитном купальнике с глубоким декольте и хвастается стройной фигурой, а завершает ее образ эффектный шелковый платок.
Пользователи Сети не прошли мимо пикантных снимков кумира. В комментариях они не поскупились на комплименты, отметив и образ знаменитости, и ее красоту. По их мнению, Волкову можно смело признать самой привлекательной артисткой страны.
«Очень красивая», «Изумительные фотографии», «Самая лучшая актриса России», «Невозможно глаз оторвать», — считают подписчики Волковой.