Наконец-то разделась: Волкова из «Ворониных» восхитила и мужчин, и женщин роскошной фигурой

Екатерина Волкова завоевала армию поклонников не только впечатляющей игрой, но и эффектной внешностью. Артистка разбивает сердца фанатов своей красотой, а в личных блогах нередко привлекает внимание пикантными снимками.

Так, несколько дней назад звезда «Ворониных» поделилась серией фотографий, сделанных во время ее отпуска. В кадре Волкова позирует в слитном купальнике с глубоким декольте и хвастается стройной фигурой, а завершает ее образ эффектный шелковый платок.

Пользователи Сети не прошли мимо пикантных снимков кумира. В комментариях они не поскупились на комплименты, отметив и образ знаменитости, и ее красоту. По их мнению, Волкову можно смело признать самой привлекательной артисткой страны.