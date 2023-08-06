Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Наконец-то потолстела: блондинка из Comedy Woman показала изменившуюся фигуру

Наконец-то потолстела: блондинка из Comedy Woman показала изменившуюся фигуру

6 августа 2023 06:15
Наконец-то потолстела: блондинка из Comedy Woman показала изменившуюся фигуру

Поклонники обсудили прибавившиеся килограммы звезды.

Стройность одной из самых знаменитых участниц шоу Comedy Woman Нади Сысоевой долгое время вызывала беспокойство у поклонников. В какой-то момент худоба 39-летней блондинки граничила с нездоровой.

Особенно ее подписчики волновались после того, как у известной ведущей удалили опухоль из молочной железы. Страх, тревога и депрессия из-за болезни заставили юмористку еще сильнее сбросить вес.

Однако Надя Сысоева, наконец, похвасталась тем, что снова начала поправляться. Шикарная блондинка поделилась у себя в социальных сетях фотографией, на которой она продемонстрировала идеальный живот, выглядывающий из-под кроп-топа. Талия ведущей осталась такой же тонкой, но фигура утратила болезненную угловатость.

Надя Сысоева написала под фото, что у нее нет ни одного кубика пресса, зато она прибавила пять килограммов, чем вызвала восторг своих подписчиков.

Наконец-то потолстела: блондинка из Comedy Woman показала изменившуюся фигуру
Фото: Кадр из программы Comedy Woman, соцсети
Дарья Кирьянова
Дарья Кирьянова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше