Наконец-то потолстела: блондинка из Comedy Woman показала изменившуюся фигуру

Стройность одной из самых знаменитых участниц шоу Comedy Woman Нади Сысоевой долгое время вызывала беспокойство у поклонников. В какой-то момент худоба 39-летней блондинки граничила с нездоровой.

Особенно ее подписчики волновались после того, как у известной ведущей удалили опухоль из молочной железы. Страх, тревога и депрессия из-за болезни заставили юмористку еще сильнее сбросить вес.

Однако Надя Сысоева, наконец, похвасталась тем, что снова начала поправляться. Шикарная блондинка поделилась у себя в социальных сетях фотографией, на которой она продемонстрировала идеальный живот, выглядывающий из-под кроп-топа. Талия ведущей осталась такой же тонкой, но фигура утратила болезненную угловатость.

Надя Сысоева написала под фото, что у нее нет ни одного кубика пресса, зато она прибавила пять килограммов, чем вызвала восторг своих подписчиков.