Наконец-то перестала прятать: фото дочери Акиньшиной взбудоражило народ

Оксана Акиньшина известна не только своими ролями, но и многочисленными романами. Актриса дважды была замужем и растит троих детей. Старший сын Филипп, родившийся от первого брака Акиньшиной, живет с матерью Оксаны в Санкт-Петербурге.

Во втором браке у актрисы родилось двое детей, Константин и Эмми. С кем из родителей остались дети после развода, неизвестно. Акиньшина не любит распространяться о своей личной жизни и предпочитает скрывать всех троих детей от публики. Ходят слухи, что продюсер Арчил Геловани забрал детей и позволяет Оксане только изредка с ними видеться, но она это никак не комментирует.

Недавно в социальных сетях Акиньшина выложила серию снимков, на которых мальчик и девочка играют на пляже. Девушка никак не прокомментировала фото, но подписчики посчитали, что на них запечатлены Костя и Эмми. Возраст детей совпадает, а девочка особенно похожа на актрису в юности. Актриса давно не выходила в свет с сыном и дочерью, но поклонники всегда отмечали, что маленькая Эмми растет копией мамы — у девочки глаза Акиньшиной и очень похожие черты лица.