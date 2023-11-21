Находится в больнице: пришли неутешительные вести об Ахеджаковой

Лия Ахеджакова переживает непростые времена. Звезда фильмов «Ирония судьбы» и «Служебный роман» то и дело оказывается в эпицентре скандалов. Увольнение из театра «Современник», заграничные гастроли с полупустыми залами — все это не могло не сказаться на здоровье 85-летней артистки.

Общественность обеспокоена судьбой знаменитости. С Лией Меджидовной решил связаться пранкер под ником Сорян. Интернет-деятель поинтересовался у актрисы, снялась бы она сейчас в одном фильме с Барбарой Брыльской. Ответ народной артистки России шокировал.

«Не могу говорить, простите, я у врача в больнице», — заявила Ахеджакова.

На что собеседник возразил, что на часах девять часов вечера. Однако возражать артистка не стала и вместо этого бросила трубку. По мнению пранкера, так звезда уходит от ответа и вызывает жалость у публики. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале Соряна.