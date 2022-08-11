Наглядное доказательство: Озчивит красноречиво опроверг слух о грядущем разводе

Роман Бурака Озчивита и Фахрие Эвджен начался в 2015 году, а поженились влюбленные спустя два года в Стамбуле. Поклонники были уверены в отношениях пары, однако не так давно в СМИ появилась информация о размолвке влюбленных. Якобы между артистами все настолько плохо, что они уже думали о разводе.

Как оказалось, эти домыслы не являются правдой. Судя по социальным сетям Озчивита, он все еще влюблен в свою супругу и прекрасно проводит с ней время в совместном отпуске.

«Не говорите больше глупостей. Оставьте нас в покое», — именно так подписал снимок артист в своих социальных сетях.

Пользователи сети не оставили без внимания публикацию актера. Многие призвали Озчивита не обращать внимания на сплетни и сконцентрироваться на своей собственной жизни.