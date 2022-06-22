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Наглая выходка Порошиной чуть не стоила ей карьеры

22 июня 2022 18:40
Наглая выходка Порошиной чуть не стоила ей карьеры

Актриса чуть не провалила вступительные испытания в театральный институт.

Это сейчас 48-летняя Мария Порошина — известная актриса с большим количеством звездных ролей. А в начале карьеры она могла остаться без актерского образования. По словам Марии, в профессию она фактически попала случайно: друг уговорил ее зайти в Школу-студию МХАТ, где уже шли прослушивания студентов во втором туре приемной кампании. Порошина прочитала стихотворение Анны Ахматовой, прозаический рассказ, а затем еще и стихотворение Александра Пушкина «Зимнее утро». В последнем произведении она забыла часть строчек, но комиссия допустила Марию до творческого экзамена.

И этот тур чуть не стал для Марии провальным. На экзамен она пришла в брюках, хотя все девочки должны были выступать перед комиссией в юбках.

«Наглая и в брюках заявилась», — услышала актриса шептание за спиной.

Как объяснила Мария в интервью для «7 дней», ее выручила другая будущая студентка Марианна Шульц, одолжившая Порошиной юбку. И Марии удалось поступить — она попала на курс к Олегу Табакову.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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