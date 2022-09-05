Нагиева в покое не оставила: слова Гузеевой на «Голосе 60+» вызвали оторопь

В течение 10 лет Дмитрий Нагиев был лицом российских версий проекта «Голос». У многих зрителей он уже давно ассоциируется с музыкальной программой, поэтому фанаты не представляют выпуски без его участия. Однако руководство шоу решило все же сменить артиста на посту и сделать ведущей Ларису Гузееву.

Многих поклонников напугали такие перемены. Зрители были уверены, что ведущая не справится с возложенной на нее задачей и превратит программу в музыкальную версию передачи «Давай поженимся!». Якобы Гузеева так долго вела романтическую программу, что разучилась работать в других проектах.

Сама Лариса Андреевна не скрывала волнение. Знаменитость призналась, что понимает недовольство зрителей, но доверяет руководству проекта, которое лучше знает потребности аудитории.

«Вы привыкли видеть на этом месте талантливого и харизматичного ведущего, но иногда старые привычки надо менять», — заявила она в первые минуты премьерного выпуска этого сезона.

Пока неизвестно, как именно появление Гузеевой сказалось на рейтингах шоу. Однако многие считают, что Нагиев вернется в передачу уже совсем скоро.