Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Нагиева в покое не оставила: слова Гузеевой на «Голосе 60+» вызвали оторопь

Нагиева в покое не оставила: слова Гузеевой на «Голосе 60+» вызвали оторопь

5 сентября 2022 11:30
Нагиева в покое не оставила: слова Гузеевой на «Голосе 60+» вызвали оторопь

Зрители не смогли скрыть своих эмоций.

В течение 10 лет Дмитрий Нагиев был лицом российских версий проекта «Голос». У многих зрителей он уже давно ассоциируется с музыкальной программой, поэтому фанаты не представляют выпуски без его участия. Однако руководство шоу решило все же сменить артиста на посту и сделать ведущей Ларису Гузееву.

Многих поклонников напугали такие перемены. Зрители были уверены, что ведущая не справится с возложенной на нее задачей и превратит программу в музыкальную версию передачи «Давай поженимся!». Якобы Гузеева так долго вела романтическую программу, что разучилась работать в других проектах.

Нагиева в покое не оставила: слова Гузеевой на «Голосе 60+» вызвали оторопь

Сама Лариса Андреевна не скрывала волнение. Знаменитость призналась, что понимает недовольство зрителей, но доверяет руководству проекта, которое лучше знает потребности аудитории.

«Вы привыкли видеть на этом месте талантливого и харизматичного ведущего, но иногда старые привычки надо менять», — заявила она в первые минуты премьерного выпуска этого сезона.

Пока неизвестно, как именно появление Гузеевой сказалось на рейтингах шоу. Однако многие считают, что Нагиев вернется в передачу уже совсем скоро.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com, кадр из программы «Голос 60+»
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
7 комментариев
Related video