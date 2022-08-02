Нагиев сделал горькое признание о Фриске: не смог сдержать слов

Дмитрий Нагиев прокомментировал онкологический диагноз Жанны Фриске. Актер признался, что не верит в заботу о собственном здоровье.

По словам актера, он не относит себя к числу людей, переживающих о болезнях. Нагиев большую часть времени отдает работе и не стесняется называть себя трудоголиком. При этом уверен: излишняя забота вряд ли поможет застраховаться ото всех болезней. В качестве же примера Нагиев приводит Жанну Фриске, с которой весьма близко общался долгие годы и знаком со всеми подробностями ее жизни. Уход певицы оказался горьким опытом для Нагиева, который, впрочем, не стал сдерживать слов, комментируя тот факт, что в случае с Фриске, очень заботившейся о себе, онкологический диагноз стал злой шуткой судьбы:

«Знаю, что она даже уезжала в специальные оздоровительные туры. Это, к сожалению, рулетка», — цитирует слова артиста издание «Караван историй ».

При этом актер рассуждает, что другим его коллегам, как и Фриске, точно так же «не повезло». Нагиев особенно отмечает Брюса Уиллиса, который не так давно завершил карьеру в связи с афазией, болезнью, связанной с расстройством речи, и Савелия Крамарова, скончавшегося от рака.