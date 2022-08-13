Нагиев отказался раскрыть зарплату сына: стыдно столько получать

Удар, который с трудом переживала вся страна, серьезно сказался и на звездах шоу-бизнеса. Хотя Дмитрий Нагиев не жаловался на недостаток средств во время пандемии коронавируса, тяжело пришлось его родным, особенно сыну Кириллу.

Выяснилось, что занятой в трех театрах молодой артист едва сводил концы с концами, пытаясь обеспечить себя и семью на минимальной зарплате.

«Я даже не буду называть сумму, это стыдно для человека», — посетовал Нагиев.

К счастью для наследника телеведущего, съемки в фильмах обеспечили его подушкой безопасности. Благодаря этому, экстремальной экономии на всем и помощи звездного отца Кириллу удалось пережить карантин без серьезных потерь.

Чего не скажешь о брате Дмитрия. Владелец сети мини-отелей продал автомобиль, чтобы обеспечить сотрудников положенными выплатами. Этот поступок восхитил Нагиева и в то же время, признался он в интервью «7Дней », заставил его иначе взглянуть на чиновников, оставивших его близких без материальной помощи в сложное время.