Нагиев положил глаз на актрису, которая годится ему в дочери: красивая и странная пара

Дмитрий Нагиев ранее сделал паузу в своей карьере. Актер сослался на усталость и депрессию, от которых теперь не осталось и следа. Прийти в себя звезде помогла новая возлюбленная.

Брутальный мачо закрутил интрижку с актрисой, которая годится ему в дочери. Речь идет о красавице Дарье Петриченко. Пара, вне всяких сомнений, эффектная, но в то же время странная. Именно на этом противоречии и решили сыграть создатели сериала «Зять», где засветились коллеги по цеху. Их любовные отношения — умелый сценарный ход.

Нагиев сыграет в проекте Антона, бывшего друга примерного семьянина Олега. У того есть дочь Алена, которую и воплотит Петриченко. Антон и Алена полюбили друг друга, что стало большой трагедией для Олега, ведь он еще не забыл, какие безумства по молодости совершал вместе с приятелем. Принимать такого зятя герой упорно не желает, и над этим предстоит наблюдать зрителям.

В реальной жизни Нагиев и Петриченко вряд ли питают друг к другу нежные чувства. Впрочем, в актерской среде возможно все, а значит, публику вполне могут ждать новости о новом романе в российском шоу-бизнесе.