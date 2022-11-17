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Наел хомячьи щечки: сексуального доктора из «Сумерек» теперь не узнает никто

17 ноября 2022 20:15
Наел хомячьи щечки: сексуального доктора из «Сумерек» теперь не узнает никто

Прошедшие годы сказались на внешности знаменитости.

Питер Фачинелли стал известен на весь мир благодаря серии фильмов «Сумерки». В вампирской саге актер исполнил роль доктора Карлайла Каллена, отца древнего рода. Поклонники остались в восторге от перевоплощения артиста, но после пятой картины серии он неожиданно пропал с экранов.

Как оказалось, Фачинелли решил сконцентрироваться на телевизионных проектах, которые транслировались преимущественно в США. Например, его можно было увидеть в сериалах «Хор», «Супергерл» и «Спецназ города ангелов». Помимо этого, артист занялся и режиссерской работой, поставив детективный триллер «Час истины».

О своей жизни артист рассказывает в личных блогах. Он активно делится как творческими, так и личными успехами. Так, о рождении сына Джека он сообщил именно в социальных сетях. Поклонники же не оставляют без внимания жизнь прославленного артиста, однако многие отмечают, как сильно изменился Фачинелли за прошедшие годы.

Наел хомячьи щечки: сексуального доктора из «Сумерек» теперь не узнает никто

«Мне кажется, тебе пора в тренажерный зал», «С трудом узнала доктора Каллена», — пишут пользователи Сети.

Фото: Кадры из фильма «Сумерки» (2008), Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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