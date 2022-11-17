Наел хомячьи щечки: сексуального доктора из «Сумерек» теперь не узнает никто

Питер Фачинелли стал известен на весь мир благодаря серии фильмов «Сумерки». В вампирской саге актер исполнил роль доктора Карлайла Каллена, отца древнего рода. Поклонники остались в восторге от перевоплощения артиста, но после пятой картины серии он неожиданно пропал с экранов.

Как оказалось, Фачинелли решил сконцентрироваться на телевизионных проектах, которые транслировались преимущественно в США. Например, его можно было увидеть в сериалах «Хор», «Супергерл» и «Спецназ города ангелов». Помимо этого, артист занялся и режиссерской работой, поставив детективный триллер «Час истины».

О своей жизни артист рассказывает в личных блогах. Он активно делится как творческими, так и личными успехами. Так, о рождении сына Джека он сообщил именно в социальных сетях. Поклонники же не оставляют без внимания жизнь прославленного артиста, однако многие отмечают, как сильно изменился Фачинелли за прошедшие годы.