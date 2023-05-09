Надругались над памятью Элизабет Тейлор: народ в шоке от новой «Клеопатры»

Сегодня киностудиям редко удается снять фильм, основанный на исторических событиях, который понравится зрителям и не вызовет волну всеобщего негодования. Не получилось и у компании Netflix.

Документальный сериал «Царица Клеопатра» провалился, не успев даже выйти на экраны. С жесткой критикой этот проект столкнулся в Египте. Там историческая драма уже запрещена, а юристы готовят судебный иск против студии.

К тому же на родине правительницы возмутились актерским составом картины.

Всем известно, что царица была чистокровной гречанкой. Однако в сериале роль известнейшей представительницы династии Птолемеев досталась темнокожей актрисе Адель Джеймс.

Также стоит отметить, что раньше кинокомпании всегда удачно экранизировали эту историю. Клеопатру в разное время играли Вивьен Ли, Софи Лорен и Моника Беллуччи. Но самый гениальный образ смогла создать Элизабет Тейлор. Поэтому новый проект лишь оскверняет память о работе великой артистки.