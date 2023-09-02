Надорвете живот: этот анекдот про Штирлица из «Семнадцати мгновений весны» уморительный

Сериал про советского разведчика «Семнадцать мгновений весны» вышел на экраны 50 лет назад. Штирлиц, персонаж Вячеслава Тихонова, быстро стал культовым. Про советского разведчика сочинили массу анекдотов, можно предположить, что он обогнал по популярности даже шутки про Вовочку.

Стоит отметить, что выдуманные забавные истории про Штирлица касались абсолютно всех сфер жизни. Главным образом шутили, конечно, про его выдающиеся шпионские навыки. Например, о том, как он применял их, чтобы заставить супругу поверить в самые невероятные вещи.

Один из самых смешных анекдотов про Штирлица касается его долгой разлуки с любимой. Напомним, по сюжету фильма они не виделись более 15 лет. А потом состоялась знаменитая немая сцена в кафе, где им удалось мимолетно увидеться. Но нашлись те, кого пронзительные кадры не тронули. Они и придумали анекдот.

Жена говорит мужу: